Bingöl haber | Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın
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Gelen Bingöl haberlerine göre - Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
- Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın
BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Alevlerin yükseldiğini gören çiftlik sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. kısa sürede olay yerine gelen Genç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çiftlikte çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, samanlar tamamen yandı.
Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.