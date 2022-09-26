Bingöl haber | Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın 3. Sayfa Haberleri Gelen Bingöl haberlerine göre - Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı. - Bingöl'de hayvan çiftliğinde yangın BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Alevlerin yükseldiğini gören çiftlik sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. kısa sürede olay yerine gelen Genç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çiftlikte çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, samanlar tamamen yandı. Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi İtfaiye Bingöl 3. Sayfa Haberler

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