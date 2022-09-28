Son dakika haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Bilecik'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandıBilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da... Bilecik'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 18,48 gram metamfetamin maddesi, 13,51 gram esrar maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 1 adet tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatılan E.H. ve R.T. isimli şahıslar Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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