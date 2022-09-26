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Bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu Samsun'da komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hastanelik oldu.

Bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu N.M.A.A.çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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