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Son dakika haberi! Bıçaklı kavga kask kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Bıçaklı kavga kask kamerasına yansıdı

Son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga anı yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Eylül akşam saatlerinde Alsancak semti Cumhuriyet Bulvarı ile Cumbalı Sokak kesişiminde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, o anlar yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Bıçağı kanalizasyona atmaya çalıştı

Görüntülerde, üç kişinin bir vatandaşa tekme tokat, bıçak ve sandalyeyle saldırdığı, kavgayı vatandaşların güçlükle ayırdığı ve bir kişinin yere düşen bıçağı ayağı ile kanalizasyona attığı görüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alsancak Eylül İzmir kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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