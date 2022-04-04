Son dakika haberi! Beyoğlu'nda İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı. Kazada, 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. - Haberler

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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı. Kazada, 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı. Kazada, 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Son dakika 3. sayfa haberine göre Beyoğlu'nda İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı. Kazada, 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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