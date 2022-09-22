Son dakika haberi | Beykoz'da yangında mahsur kalan yaşlı kadını ve oğlunu itfaiye kurtardı

Beykoz'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın 3 binaya da sıçradı. Yangının çıktığı binada yaşayan yaşlı kadın ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürülen yangında ahşap bina tamamen yandı, diğer binalarda büyük hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi Panayır sokakta 2 katlı ahşap binada çıktı. Binadan duman çıktığı gören vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Üsküdar, Sancaktepe ve Seyrantepe'den itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangında itfaiye ekipleri yangın çıkan binada kalan Seval Kök (86) ve oğlu Orhan Kök (63) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Alevlerin arasından kurtarılan yaşlı kadın ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahşap binadaki yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan 3 binaya sirayet etti. Yangının çıktığı ve alevlere teslim olan bina tamamen yok olurken sirayet eden 3 binada büyük hasar meydana geldi. Yanan binalar itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürülürken uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

"İtfaiye ekipleri içeriye girdi, teyzeyi dışarıya çıkardılar"

Yangın hakkında konuşan Metin Soylu, "Dumanların yükseldiğini gördüm. Binaya koştum. Bir yaşlı teyzenin çığlıklarını duydum. İtfaiyeyi aradım. Teyze içeriye doğru kaçtı. İçerideki oğlu bağırınca ben de içeriye girdim. Boğazımı duman yakınca çıkmak zorunda kaldım. O arada itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri içeriye girdi. Teyzeyi dışarıya çıkardılar. Teyzeyi çıkardıktan sonra alevler bir anda parladı alevler. Yangın, sobadan çıktı büyük ihtimalle. Teyzede bir sıkıntı yoktu. İki kişi çıkardık yaşlı teyze ve oğlunu. Durumları iyiydi" dedi. - İSTANBUL