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Son dakika haberi: Beton mikseri ile midibüs çarpıştı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: Beton mikseri ile midibüs çarpıştı: 13 yaralı

Son dakika haberine göre Kırklareli'de beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı, 13 kişi yaralandı.

Kırklareli'de beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yenibedir köyü yakınlarında fabrika işçilerini taşıyan midibüs, beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışma sonucu serviste bulunan 11 kişi ve sürücüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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