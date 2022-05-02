Son dakika haberi! Bayramın ilk gününde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi! Bayramın ilk gününde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Bayramın ilk gününde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Sivas'ta Ramazan bayramının ilk gününde caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Bayramın ilk gününde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta Ramazan bayramının ilk gününde caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.Ykontrolünde ki Opel marka 07 ACT 402 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşında ki Yiğit Kırak'a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre 115 metre ölçülen fren izi dikkat çekti. K.Y isimli otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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