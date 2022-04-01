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Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yakıt ikmal araçları ve orman işçileri yangına müdahale ediyor. Köylüler ise elmaları ilaçladıkları makinalara su doldurarak yangına müdahale ediyor. Rüzgarın şiddetli olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi | Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Bayramiç, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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