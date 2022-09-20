Tekstil işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tekstil işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüse, arkadan bir otomobil çarptı. Tekstil işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı BATMAN - Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüse, arkadan bir otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Beşiri ilçesinden Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye tekstil işçisi taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse, 34 DZR 296 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan şoför ile minibüste bulunan biri şoför 10'u tekstil işçisi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş Batman 3. Sayfa Haberler

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