Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalında meydana geldi. Su kanalının yakınlarında otlayan inek su içmek için kanala indiği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları iple kuyudan çıkardı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Batman su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title