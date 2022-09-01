Son dakika haberi... Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı. Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay Batman Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalında meydana geldi. Su kanalının yakınlarında otlayan inek su içmek için kanala indiği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları iple kuyudan çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Batman su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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