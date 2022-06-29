Son dakika haberi... Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı

Batman'da özel bir hastanede görevli sağlık memuru Şervan Dilaver A., iddiaya göre cinnet getirmesi üzerine kız arkadaşı Kübra S.'yi silahla vurduktan sonra kendini de vurarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde Şervan Dilaver A. ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi vurdu, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa