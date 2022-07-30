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Son dakika haberi... Batman'da bisikletli hırsız kameraya takıldı

Son dakika haberi... Batman'da bisikletli hırsız kameraya takıldı

Son dakika haberi: Batman'da bir kişi, kapısı açık bırakılan binaya girerek ayakkabı çaldı.

Batman'da bir kişi, kapısı açık bırakılan binaya girerek ayakkabı çaldı. Ayakkabı çalan hırsızın bisikletiyle kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Edilen bilgiye göre, bisikletiyle apartmanın kapısına gelen hırsız, etrafta kimsenin olmadığından yararlanıp önce bisikletini içeri aldı. Daha sonra elindeki poşete önceden başka evlerden çaldığı düşünülen ayakkabıları çıkartarak yerine yenilerini koydu ve bisikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

İhbar üzerine Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kamera incelemesinin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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