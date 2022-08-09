Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü.
Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında yürütülen operasyon neticesinde 2 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - BATMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa