Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü. Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında yürütülen operasyon neticesinde 2 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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