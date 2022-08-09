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Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü

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Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist öldürüldü.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında yürütülen operasyon neticesinde 2 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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