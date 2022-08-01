Son dakika haberi! Başkentteki 3 farklı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-26 Temmuz tarihleri arasından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haymana'da 2 kişinin yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 37 kök hint keneviri, 11 adet uyuşturucu içme aparatı, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı parçası, 3 adet şırınga, 2 adet tüp başlığı, 2 gram kenevir tohumu ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bir diğer olayda ise ekipler Haymana'nın başka bir yerinde bir kişinin hint keneviri bulundurduğunu tespit etti. Şahsın ikametlerine yapılan operasyonda ekili halde bulunan toplam 71 kök keneviri ele geçirildi. Bir başka olayda ise, Elmadağ'da drone faaliyeti sırasında bir mahallede hint keneviri yetiştirilebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ekipler tarafından ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 416 kök skunk bitkisi, 6 kilogram kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili de toplam 3 kişini gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA