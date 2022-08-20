Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Başkent'te trafik kazası: 1 ölü Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Başkent'te trafik kazası: 1 ölü ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Sincan istikametine doğru seyir halinde ki araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 55 yaşlarında ki erkek vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs için bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap Ankara Sincan 3. Sayfa Haberler

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