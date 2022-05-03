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Son dakika haberi: Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı

Son dakika haberler... Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada polis havaya ateş etmek zorunda kaldı.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar konuştu. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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