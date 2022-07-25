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Son dakika haberi! Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yanal Mahallesi'nde ikamet eden ve köyde koyun otlatan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel isimli çocuğun üzerine yıldırım düştü. Yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çevirel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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