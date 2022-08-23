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Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, Manyas ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda 36 aranan şahıs yakalanmış ve 14 şahıs tutuklanmıştır.

Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 57 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 18 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Marmara, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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