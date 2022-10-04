Son dakika haberi! Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 65 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 65 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda da çok sayıda ateşli silah, bu silahlara ait mermi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 64 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 192 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet kartuş ve 4 adet kesici bıçak ele geçirildi.

Yine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmada, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan aramada; 979 Gram Esrar maddesi, 22 Kök Hint Keneviri bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR