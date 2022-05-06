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Son dakika haberi... Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü

Son dakika haberi... Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri Ramazan Bayramı boyunca ana ve tali yollarda yaptıkları hız denetimlerinde toplam 4 bin 411 aracı kontrol ederken, 118 aracı trafikten men ederek, kurallara uymayan sürücülere 66 bin 793 TL idari para cezası uyguladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri Ramazan Bayramı boyunca ana ve tali yollarda yaptıkları hız denetimlerinde toplam 4 bin 411 aracı kontrol ederken, 118 aracı trafikten men ederek, kurallara uymayan sürücülere 66 bin 793 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Ramazan Bayramı boyunca alınan trafik tedbirleri ile trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Radarlı Hız Denetimi" yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 4 bin 411 araç kontrol edilmiş, 118 araca 66 bin 793 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesine el konuldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Türk Lirası, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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