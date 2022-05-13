Son dakika haberi: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, Manyas ve Marmara İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 50 fişek, 6 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara ve Manyas ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa