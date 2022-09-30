Son dakika haberi: Balıkesir'de 71 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Karesi, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 37 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR