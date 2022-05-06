Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa