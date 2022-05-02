Son dakika haberi | Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. - Haberler

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Son dakika haberi | Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Bakan Akar: '(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz.

Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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