Son dakika haberi | Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz.
Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa