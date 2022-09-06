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Son dakika haberi! Bahçesaray'da İHA teröristleri belirledi, operasyon ile 4 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Bahçesaray'da İHA teröristleri belirledi, operasyon ile 4 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma ve korucuların geçtiğimiz Perşembe günü başlattıkları operasyon ile Bahçesaray ilçesi kırsalında İHA'lar tarafından tespit edilen 6 teröristen 4'ü etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve korucuların geçtiğimiz Perşembe günü başlattıkları operasyon ile Bahçesaray ilçesi kırsalında İHA'lar tarafından tespit edilen 6 teröristen 4'ü etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 6 teröristen 3'ü cansız, 1 i yaralı ele geçirilirken, 2 terörist de kaçmayı başardı. Geçen hafta mutad keşif uçuşu yapan ısıya duyarlı insansız hava araçları Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylasında 6 şüpheli şahıs tespit etti. Bölgede, jandarma ve korucular geniş çaplı bir operasyon başlattı, 1 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmadan sonra 6 teröristten 1 i yaralı, 3 ölü olarak ele geçirildi. 2 terörist ise kaçmayı başardı. Bu arada bir korucu ise hafif yaralandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Yusuf Gür'ün örgütün Bitlis Tatvan sorumlusu olarak arananlar listesinde olduğu öğrenildi. Bölge'de teröristlerin İHA ile tespitinden çok kısa bir süre sonra karadan korucu ve jandarma işbirliği ile operasyon yapılması da sıcak takip ve terör ekibinin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Kaçan 2 terörist ile alakalı ise Han Yaylası bölgesinde operasyonlar halen devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Jandarma Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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