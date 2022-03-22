Son dakika haberi! Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı vatandaş hayatını kaybetti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı vatandaş hayatını kaybetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa