Son dakika haberi! Babasını öldüren sanık Haydar Mert K.'nin yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri... Bakırköy'de iki yıl önce annesine işkence eden ve kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy'de iki yıl önce annesine işkence eden ve kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy'de iki yıl önce kendisine ve annesine çocukluk yıllarından bu yana işkence eden ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunan babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren sanık Haydar Mert K.'nın davası görülmeye devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanığın annesi, taraf avukatları ve sanık Haydar Mert K. tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilerek katıldı. Cumhuriyet Savcısı DNA testi yapılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, sanık ve maktul arasında akrabalık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla sanığın kan örneklerinin aldırılmasının ve maktulün adli tıp kurumunda bulunan kan örnekleriyle karşılaştırılmasını talep etti. Söz alan sanık avukatı, "Maktul medeni kanuna göre baba değildir, vicdanen de baba değildir. Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Heyeti, sanığın kan örneğinin alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine maktulün kanıyla karşılaştırılıp DNA incelenmesi yaptırılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

"Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez"

Jandarmanın götürdüğü oğluna seslenen anne, "Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4 buçuk sene işkence gördüm" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2020 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Haydar Mert K.'nın silah ile başına ateş ettiği biyolojik babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldürdüğü açıklandı. İddianamede maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 2 sayfa adli sicil dökümü olduğu da belirtildi. Ölen Sezgin'in eski eşine ve sanık oğlu Haydar Mert K.'ya işkence boyutunda şiddet uyguladığı da iddianamede anlatıldı. Dosyayı bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı maktul Yusuf Cemal Sezgin'in suç işlemeyi adeta bir yaşam felsefesi haline getirdiğini aktararak " Maktul Sezgin'in yoğun ve süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemleri neticesinde sanık kasten adam öldürme suçunu işlemiştir" değerlendirmesinde bulundu. İddianamede Sanık hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. - İSTANBUL