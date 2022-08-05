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Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı LONDRA - Azerbaycan'ın Londra'daki büyükelçilik binası bir grup tarafından saldırıya uğradı.

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Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

LONDRA - Azerbaycan'ın Londra'daki büyükelçilik binası bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup, Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulundu. Slogan atan saldırganlar, binanın balkonundaki Azerbaycan bayrağını indirdi. Saldırının ardından Londra polisi, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğini basan grup üyelerini gözaltına aldı.

Yaralanan olmadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alındı. Olayda büyükelçilik çalışanlarından yaralanan olmadı. Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin bir uyarı, diplomatik kanallardan Birleşik Krallık makamlarının dikkatine sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - 3. Sayfa

Azerbaycan Londra 3. Sayfa Güncel Haberler

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