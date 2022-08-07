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Son dakika haberi... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İncirliova- Koçarlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkan yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan T.K. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan'ın cansız bedeni ise gerekli olay yeri inceleme çalışmaların ardından hastane morguna götürülürken, Özkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirliova Koçarlı Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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