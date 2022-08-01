Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 2 ölü Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Kavşit Mahallesi yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine istikametine seyir halinde olan 09 LR 781 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede araç içerisindeki Olkan Yetişkin (30) ve Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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