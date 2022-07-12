Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın (71) yönetimdeki 09 SJ 315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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