Son dakika haberi | Aydın'da orman yangını
Son dakika haberleri... Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa