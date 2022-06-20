Son dakika haberi | Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anadolu Bulvarı üzerinde 09 AGK 479 plakalı motosiklet ile 09 PN 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün Aydın'da gazete dağıtımı yapan ve yerel bir internet haber sitesinin sahibi Sinan Gül olduğu belirtildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Gül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Devlet Hastanesi Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title