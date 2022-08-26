Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı

Son dakika haberine göre Irak'ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Yeşil Bölge'ye giden El-Kadisiye yoluna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir araçta hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

"Avustralya ile dayanışma içindeyiz"

Irak hükümeti korunaklı Yeşil Bölge yakınlarındaki Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyı kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık Avustralya ile dayanışma içinde bulunduğunu vurguluyor. İlişkileri düzenleyen ve diplomatik misyonları, kadroları, binaları korumaya ve çalışmaları ortak bağları güçlendirecek şekilde kolaylaştıran Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avustralya Tragger Bağdat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title