Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi Gelen son dakika haberlerine göre Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bakırköy'de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan'da kılınan namazın ardından Bakırtaş'ın cenazesi Kavaklı'daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş'ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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