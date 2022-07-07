Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy'de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan'da kılınan namazın ardından Bakırtaş'ın cenazesi Kavaklı'daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş'ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title