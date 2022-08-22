Yasak aşk kavgası sokağa taşındı! Evli erkekle birlikte olan kadına sopalarla saldırdılar
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Avcılar'da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, şahsın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da, evli bir erkekle birlikte olduğu öne sürülen kadın, şahsın ailesi tarafından sokak ortasında dövüldü.
SOPA VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.