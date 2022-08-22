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Yasak aşk kavgası sokağa taşındı! Evli erkekle birlikte olan kadına sopalarla saldırdılar

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, şahsın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, evli bir erkekle birlikte olduğu öne sürülen kadın, şahsın ailesi tarafından sokak ortasında dövüldü.

SOPA VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

ahlaksızlığın cinsiyeti yok. aldatan kadın da erkek de alçaktır. onu dövün bunu dövün değil... ikisinin de suratına ağız dolusu tükürüp birer de osmanlı şamarı yapıştırın

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mahalle sakini:

Kadın evli değilse hak ettiğini almış adamın hayatı bitti.

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mandalinacı:

insan değilsiniz. Dayağı asıl hak eden uçkuruna sahip çıkamayıp karısını aldatıp sırtından vuran hain kocadır.

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