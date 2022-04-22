Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai...

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı. - İSTANBUL

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