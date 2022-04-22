Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai... - Haberler

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Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai...

Son dakika 3. sayfa haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, 3. Sayfa, Haberler

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