Son dakika haberi: Ataşehir'de 740 bin TL değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemeleri çalan hırsızlar yakalandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de 6 farklı iş yerinden 740 bin TL değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemesi çalan 5 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Yapılan sorgulamalarda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ataşehir'de 25 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında 6 farklı iş yerine giren hırsızlar toplamda 740 bin TL değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemelerini çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin kimliğine ulaştı. Kimlik bilgileri tespit edilen A.H. ve R.H. isimli yabancı uyruklu 2 şahıs ile H.A., M.A. ve Ü.A. isimli 3 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli 15 Mart tarihinde saat 17.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesindeki bir iş yerinde emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan A.H., R.H., H.A., M.A. ve Ü.A. isimli şüpheliler 16 Mart tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa