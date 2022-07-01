Son dakika haberi | Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol... - Haberler

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Son dakika haberi | Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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