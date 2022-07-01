Son dakika haberi | Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol... Son dakika habere göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kemalpaşa Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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