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Son dakika haberi! Artvin'de silahla yaralama güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Artvin'de silahla yaralama güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Musazade Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araç içinde bekleyen Muhammet Özgen (24) motosikletli iki kişi tarafından silahla yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıya müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralı ilk tedavisi için Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde iki motosikletli aracın yanına yaklaşıyor. Daha sora motosikletten inen bir kişi araç içinde bulunan Özgen'e tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra tekrar motora atlayıp hızlıca olay yerinde uzaklaştığı görülüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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