Son dakika haberi! Artvin'de ev yangını 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Artvin'in Şavşat ilçesinde ocaktan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Artvin'in Şavşat ilçesinde ocaktan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çağlıyan köyünde Şükran Bilgin'e ait evin ocak bölümünde çıkan yangın, bir anda evi tamamen sardı. Yangının büyümesiyle çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek etrafta bulunan diğer evlere sıçramasına izin vermedi. Kontrol altına alınan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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