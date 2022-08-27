Son dakika haberi | Artvin'de çay işçisi Afgan genç denizde boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan halk plajına serinlemek için giren Afgan genç boğularak hayatını kaybetti. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan halk plajına serinlemek için giren Afgan genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, bugün öğle saatlerinde Kemalpaşa halk plajında meydana geldi. Çay işçisi olarak ülkemizde bulunan, Habibul Rahman (30) serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Afgan gencin yardım feryadını duyan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Afgan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kemalpaşa Artvin Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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