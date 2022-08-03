Son dakika haberi... Arnavutköy'de 'yan baktın' kavgası: Birbirlerine sopalarla saldırdılar

Arnavutköy'de "yan bakma" meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya karışan onlarca kişi birbirine sopalarla saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kavga, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturan kadınlara, bir adamın bakması üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince taraflar birbirine girdi. "Yan baktın" kavgasında kalabalık birbirine sopalarla saldırırken, kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Taraflar bir süre sonra dağılırken, kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL