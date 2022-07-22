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Son dakika haberi | Arnavutköy'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de korkutan yangın

Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yakınındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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