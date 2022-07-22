Son dakika haberi | Arnavutköy'de korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yakınındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa