Son dakika haberi! Apartmanları mesken tutan çocuk hırsızlar kamerada

Apartmanları mesken tutan çocuk hırsızlar kamerada

ANKARA - Başkentte son zamanlarda apartmanları mesken tutan çocuk hırsızların bina içerisinde bulunan ve para edebilecek eşyaları çaldıkları iddia edildi. Girdikleri apartmandan scooter ve bisikletle çıkan çocukların o anları ise güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanlara giren çocuk yaştaki kişilerin hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. İlçedeki binaları mesken tutarak sürekli hırsızlık yaptıkları ileri sürülen çocukların o anları ise bina girişindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu kayıtta bir binaya giren üç çocuğun scooter ve bisikletle çıktığı görüldü. Öte yandan çevredekilerin polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.