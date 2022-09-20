Apartmanın çatı katında çıkan yangın panik oluşturdu 3. Sayfa Haberleri Apartmanın çatı katında çıkan yangın panik oluşturduBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3. Katında kombiden çıkan yangın korkuttu. Apartmanın çatı katında çıkan yangın panik oluşturdu BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3. Katında kombiden çıkan yangın korkuttu. Olay Turgutalp mahallesi Şehit Er Cemalettin Kolay sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında kombiden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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