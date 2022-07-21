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Son dakika haberi: Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 349 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 349 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda G.G., N.B., E.B., M.B., Z.T. ve Y.K. isimli şahısların iş yerlerinde, ikametlerinde ve şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza ve hapları kesmek için kullanılan 5 adet makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 TL ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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