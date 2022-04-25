Son dakika haberi! Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi! Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 farklı operasyonda 88 şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplamda 2 kilo 200 gram eroin, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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