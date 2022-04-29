Son dakika haberi... Antalya'da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Toplamda 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL dolandıran 4 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da yabancı uyruklu W.A.A.A.W'yi arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttı. Güven sağlamak için WhatsApp üzerinden sahte polis kimliği gönderen dolandırıcılar aynı zamanda W.A.A.A.W'nin kızını da arayarak iki şahsı da baskı altına alarak yönlendirdi. Banka hesabında bulunan 29 bin 750 doları kendi hesaplarına havale ettiren dolandırıcılar, müştekilerin evine giderek 27 bin dolar ve 2 bin 400 TL'yi de elden aldı. Toplamda 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL dolandırılan W.A.A.A.W., ve kızı polise ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde havale edilen 29 bin 750 dolara bloke koyulurken şüphelilerin İ.P, İ.S, İ.G, ve A.H, olduğu tespit edildi. Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen 4 şüpheli Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa